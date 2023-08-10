Мільйони на барабани та стадіони: Рада створила ТСК для розслідування зловживань у закупівлях

Цю комісію народні обранці вирішили створити через суспільний резонанс, якого набула інформація про можливі порушення закону та зловживання при здійсненні публічних закупівель.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію задля розслідування можливих порушень закону під час публічних закупівель у період війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент утворив ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану", – йдеться в заяві народного обранця.

Також читайте Мільярди гривень не на те: скільки в Україні ще триватимуть марнотратні закупівлі

Свої голоси за створення ТСК віддав 271 депутат. Очільником комісії призначено нардепа від фракції "Голос" Володимира Цабаля.

Навіщо потрібна ця ТСК

За інформацією в пояснювальній записці до відповідного проєкту постанови, ТСК має представити Раді свій перший звіт про виконану роботу не пізніше, ніж за півроку. Загалом комісія працюватиме рік.

"ТСК потрібна, оскільки суспільного резонансу набула інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель", – вказано в пояснювальній записці.

Там зазначається, що складна соціально-економічна ситуація в Україні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу в суспільстві. Особливо це стосується порушень під час використання публічних коштів: грошей місцевих та державного бюджетів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав гучні скандали із закупівлями під час війни, які обурили українців: йдеться про барабани, сковорідки, овочерізки для укриттів, пиво для працівників АЕС та інше.

Додамо, на початку липня киян обурив масштабний і дорогий ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Мільйони на бруківку і барабани, а не на армію! Суспільство обурили скандальні закупівлі"

Читайте також: