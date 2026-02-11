Справа Баканова: шокувальні свідчення Сергія Ваганяна на засіданні ТСК

Сергій Ваганян на засіданні ТСК / © скриншот з відео

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань корупції під час війни прозвучали резонансні свідчення бізнесмена Сергія Ваганяна. Він описав схему тотального тиску на бізнес, яку, за його словами, вибудували ексочільник СБУ Іван Баканов та колишній керівник внутрішньої безпеки відомства Андрій Наумов.

Ваганян стверджує, що фактичне управління службою здійснював саме Наумов, тоді як Баканов виконував роль публічного «обличчя», що дозволяло злочинній організації збирати десятки мільйонів доларів у вигляді «відкатів» та плати за безпеку підприємців.

Знайомство підприємця із Бакановим

За словами Ваганяна, його знайомство із Бакановим відбулося ще влітку 2017 року на одному із заходів «95 кварталу», де також були присутні майбутні топпосадовці Офісу президента.

Бізнесмен стверджує, що має аудіо, фото та відео, які прямо підтверджують отримання Бакановим неправомірної вигоди.

За його оцінками, суми сягають десятків мільйонів доларів.

Ваганян зауважив, що є й інші постраждалі підприємці, які також мають докази, але наразі занадто залякані, щоб свідчити відкрито.

За що Ваганян був змушений платити Баканову

За словами підприємця, гроші він платив за «не перешкоджання його підприємницькій діяльності»

Поки Баканов та Наумов очолювали структуру, вони гарантували відсутність обшуків та тиску з боку силовиків на аграрний і медичний бізнес Ваганяна. Виплати відбувалися регулярно — щотижня або щомісяця.

«За це щомісяця та щотижня в умовах домовленості, суми були завжди різними», — зауважив підприємець.

Він також розповів, що вимоги до нього безпосередньо доводив Наумов, проте у більшості випадків це було в присутності самого Баканова.

Як приклад, Ваганян розповів, що змушений був заплатити шість мільйонів гривень для того, щоб торгове судно вийшло з порту «Одеса» безперешкодно.

«Це була частина відкату від прибутку», — наголосив підприємець.

Також він розповів, що платив хабарі за те, аби торгові судна не попадали на простій з різних причин: «випадкової перевірки» санітарної епідемічної служби або ж санітарної служби з адміністрації морських портів.

Бізнесмен також зауважив, що Баканов не розбирався у питаннях СБУ відповідно до своєї посади, тому відомством керував особисто Наумов.

«Баканов був лише портретом цієї служби….Баканов робив все, що говорив Наумов», — підкреслив Ваганян.

Хто керував СБУ за Баканова

Сергій Ваганян вважає, що керівництво СБУ здійснювала злочинна організація. Зокрема, підприємець розповів, що Наумов призначав очільників обласних адміністрацій, міг їх звільнити тобто мав, необмежений вплив на всі кадрові рішення СБУ.

За його словами, крім Наумова та Баканова до злочинної організації входило ще кілька впливових осіб, зокрема й відомий контрабандист Олександр Акст. Як наголосив Ваганян, він був не просто «бізнес-партнером» Івана Баканова та Андрія Наумова, а «гаманцем» СБУ.

«Він був практично „гаманцем“ СБУ, який фактично контролював всю контрабанду України», — підкреслив Ваганян.

Чому підприємець саме зараз розповів про корупцію

Бізнесмен Ваганян розповів, що восени 2021 року Андрій Наумов викликав його до «бек-офісу» на Лаврській, де запропонував за 20 мільйонів доларів «купити» посаду голови Одеської ОДА.

«За те, що через тиждень чи два мене повинні були призначити головою Одеської обласної адміністрації замість Гриневецького. Я сказав, що не хочу, навіщо ви примушуєте з Бакановим», — розповів підприємець.

Ваганян стверджує, що це питання Наумов нібито погодив із тодішнім головою СБУ Бакановим. Після відмови та виїзду за кордон тиск посилився: у 2025 році СБУ відкрила нове провадження, супроводжуючи його обшуками та арештами активів близьких та родичів бізнесмена.

Тому Ваганян вирішив публічно заявити про корупцію в СБУ через постійні погрози та інформацію про підготовку замаху на його життя.

Нагадаємо, раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної корупції топпосадовців СБУ часів Баканова.

