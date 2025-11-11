Міндіч міг впливати на ключових урядовців: подробиці від САП

Тимур Міндіч / © Наші гроші

Основний фігурант корупційної схеми в енергетиці — бізнесмен Тимур Міндіч — міг мати неформальний вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання.

Прокурор повідомив, що фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч міг здійснювати вплив як на чинного міністра юстиції Германа Галущенка (раніше — міністра енергетики), так і на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони — шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова», — сказав він.

За даними слідства, Тимур Міндіч, використовуючи розгалужену мережу контактів у владних і бізнесових колах, міг координувати корупційні схеми одразу у двох ключових галузях держави — енергетичній та оборонній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 листопада «Українська правда» повідомила, що НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який за кілька годин до слідчих дій встиг покинути Україну.

За інформацією НАБУ, правоохоронці здійснюють масштабну антикорупційну операцію під кодовою назвою «Мідас», яка спрямована на викриття корупційних схем у енергетичній сфері. За даними слідства, причетні особи створили велику схему впливу на державні стратегічні підприємства, «Енергоатом».

НАБУ оприлюднило частину аудіозаписів, де фігуранти спілкуються під псевдонімами «Тенор», «Рокет» та «Карлсон». За словами нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — це Міндіч.

Детективи стверджують, що «Карлсон» очолює злочинну організацію, яка займалася відмиванням незаконних коштів через так звану «пральню». Він контролював фінансові потоки з квартири на вулиці Грушевського в Києві та координував свій вплив на високопосадовців у центральних органах влади. Діяльність Міндіча стосувалася вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах.