Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків: стало відомо, хто вивіз бізнесмена

Тимур Міндіч. / © ТСН

Бізнесмен та фігурант корупційної схеми в енергетиці Тимур Міндіч виїхав з України о 2:09 10 листопада - за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Для перетину кордону він скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень «ТаймЛюкс».

Про це стало відомо журналістам-розслідувачам проєкту “Радіо Свободи” - “Схеми”.

Фірма «ТаймЛюкс» була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому – в травні 2025 року. На її сайті зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. Своїм клієнтам обіцяють «швидкий перетин кордону», «повний супровід» та «індивідуальні маршрути під побажання».

Скрігшот “Схем” з сайту компанії-перевізника. / © "Схеми"

“Схеми” встановили, що для виїзду до Польщі Міндіч скористався автомобілем Mercedes-Benz S 350 цієї компанії. Від джерел із доступом до даних про перетин держкордону журналісти дізнались номери цієї автівки. Згодом відшукали її в соцмережах і встановили особи власників.

Виявилося, що цей автомобіль належить одному з власників цього сервісу - 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку. У рекламних відео «ТаймЛюкс» вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. На за питання про вартість поїздки у листопаді за маршрутом Київ-Варшава Mercedes-Benz S-класу, представники трансферу зазначили, що це коштує 1300 євро.

Зазначається, що, відповідно до YouControl, Максим Вовк володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень – це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Дані “Схем” про автопарк бізнесмена Максима Вовка. / © "Схеми"

У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів. Розслідувачі наголошують - соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно, в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.

Іншим співвласником фірми є Ельдар Асадулаєв. Він працював у Західному регіональному управлінні ДПСУ. В одному із застосунків з перевірки номерів він позначений як «начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба». Публічних декларацій Асадулаєва журналісти не знайшли.

За даними “Схем”, 2025-го Асадулаєв подав до свого підрозділу позов, оскільки під час служби у 2016–2018 роках йому не нарахували доплати. Він вимагав провести розрахунок і виплату. Суд став на його бік.

Інший співвласник фірми-перевізника Ельдар Асадулаєв. / © "Схеми"

«Схеми» зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк заявив, що “компанія не перевіряє документів пасажирів”.

“Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання”, - цитують журналісти бізнесмена.

На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: “Слава богу, ні”.

Натомість його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лише коротко відповів: “Вперше чую”. Після цього він поклав слухавку.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, що бізнесмен виїхав з України за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві. Він перетнув кордон у пункті пропуску Грушів Львівської області у напрямку сусідньої Польщі.

Прикордонники заявили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі. Підставою для виїзду під час воєнного стану стала наявність трьох неповнолітніх дітей. Бізнесмен був оформлений в одному з пунктів пропуску, адже мав «усі необхідні документи».

Зауважимо, 13 листопада президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому». Проти Міндіча, який має паспорт громадянина Ізраїля, 17 обмежень запроваджені на три роки, а одне — позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення — безстроково.