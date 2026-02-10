Міндіча можуть екстрадувати до України — у НАБУ розповіли деталі

Тімур Міндіч

Реклама

Національне антикорупційне бюро України готує екстрадиційний запит щодо фігуранта справи Міндіча. Після завершення необхідних досудових процедур документи планують скерувати, зокрема, до Ізраїлю.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос у розмові з українськими ЗМІ.

За його словами, слідство співпрацює більш ніж із десятьма міжнародними юрисдикціями для отримання інформації про фінансові транзакції, рахунки та майно фігурантів.

Реклама

“Наразі всі заходи щодо можливості застосування традиційних механізмів будуть дотримані. Ми також комунікуємо з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції особи — фігуранта цього кримінального провадження”, — зазначив Кривонос.

Він додав, що розслідування перебуває в активній фазі, а слідчі очікують на процесуальні рішення після отримання відповідей від іноземних партнерів та завершення експертиз.

“Зараз ми активно співпрацюємо приблизно з десятьма різними юрисдикціями, зокрема з країнами Європейського Союзу, у межах міжнародних договорів — для отримання інформації про фінансові транзакції, рахунки та майно”, — повідомив директор НАБУ.

Кривонос наголосив, що справа не завершена, а суспільство поінформують про нові деталі, щойно це дозволять процесуальні норми.

Реклама

“У цій справі крапку не поставлено. Слідство триває, і будуть додаткові деталі, про які ми повідомимо тоді, коли це стане можливим у процесуальному сенсі”, — підкреслив він.

Що відомо про операцію “Мідас”

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи для оголошення в Інтерполі Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, підозрюваних у справі “Мідас” щодо корупції в енергетиці.

Також ми писали про те, що фігурантові корупційної справи в енергетиці бізнесмену Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Бізнесмен залишив територію України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в “Енергоатомі”. Вночі проти 10 листопада він виїхав з України — сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Підставою для виїзду, кажуть у ДПСУ, стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

Реклама

НАБУ підозрює бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, та в незаконному впливі на Рустема Умєрова — ексміністра оборони, чинного секретаря РНБО. Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.