Міндічу заочно обрали запобіжний захід: чи допоможе це покарати бізнесмена

Тимур Міндіч / © Наші гроші

Бізнесменові і фігурантові справи «Мідас» Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід.

Про це із зали суду передає «Суспільне».

Запобіжний захід обирали заочно, оскільки ще 10 листопада, за декілька годин до обшуків, Міндіч виїхав за кордон.

Адвоката Міндічу призначила держава. Проте йому не вдалося зв’язатися з бізнесменом. Через це Тимуру Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду. Тому обраний запобіжний захід — тримання під вартою. Директор НАБУ Семен Кривонос раніше пояснював, що це необхідна процедура, аби оголосити Міндіча в міжнародний розшук.

Прокурори підтвердили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону. Проте наразі місце перебування бізнесмена невідоме.

На питання, чи дійсно Міндіч втік до Ізраїлю, паспорт якого у нього нібито є, прокурор відповів, що встановлення цієї інформації залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.

Прокурор у справі заявив, що Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО і голови української переговорної групи Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

«У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений», — повідомив своєю чергою Рустем Умєров.

Крім того, у суді розповіли, що Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи «Енергоатому» Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом».