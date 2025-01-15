Міненерго: Поширення неправдивої інформації про добудову ХАЕС шкодить національним інтересам

Міністерство енергетики України виступило із спростуванням заяв народного депутата Ярослава Железняка щодо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. У міністерстві підкреслили, що проєкт добудови атомних блоків жодним чином не вплине на тарифи для населення.

Як наголосили у відомстві, збільшення виробництва дешевої атомної енергії, яке передбачає цей проєкт, спрямоване на підтримку стабільних та доступних тарифів для українців. Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок залучених комерційних кредитів та власних коштів «Енергоатому». Бюджетні кошти або надходження, отримані через підвищення тарифів, для реалізації цього проєкту не використовуватимуться.

Також у міністерстві зазначили, що всі деталі проєкту були представлені народним депутатам під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком. Однак народний депутат Ярослав Железняк проігнорував цю зустріч, відтак його заяви не мають під собою жодних підстав.

Міненерго вважає, що подібні спроби маніпуляції та поширення неправдивої інформації щодо добудови енергоблоків і української атомної генерації суперечать національним інтересам. Відомство наголосило на своїй відкритості до співпраці та готовності надати додаткові роз’яснення всім зацікавленим сторонам.