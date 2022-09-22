"Мініполітбюро": ексчлен Ради Федерації РФ заявив, що оголосити мобілізацію вирішив не сам Путін

Рішення про оголошення часткової "мобілізації" в Росії ухвалював не сам президент Володимир Путін, а його найближче оточення – так зване "мініполітбюро".
До цього оточення Путіна входять три категорії людей.
Таку думку російський бізнесмен, ексчлен Ради Федерації РФ Сергій Пугачов висловив в інтерв'ю журналістовіДмитрові Гордону.
"Людина він (Путін – ред.) нерішуча, не ухвалює рішень. Він, звісно, затиснутий, сильно нервується тощо – це очевидно. Скажімо так, це не послання до Федеральних зборів, тобто у всіх сенсах це доленосне рішення, яке, звісно, ухвалює не сам Путін, а ухвалює, власне, путінське оточення", – сказав бізнесмен.
Це оточення Пугачов назвав "мініполітбюро". За його словами, туди входять три категорії людей: "клани грошей, клани війни і клани грошей та війни".
Ексчлен Ради Федерації також сказав, що першими людьми в цьому "мініполітбюро" є силовики: секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортников. А серед других – очільник "Роснефти" Ігор Сєчин.
Нагадаємо, за оцінкою генерала США Бена Годжеса, останні рішення Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, який в останні дні Третього Рейху намагався залучити до участі у війні якомога більше військових.
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