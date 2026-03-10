- Дата публікації
Міністерка у справах ветеранів відзначила ДТЕК за створення інклюзивного середовища на поверхні шахти
Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова відзначила компанію ДТЕК за створення інклюзивного середовища на поверхні шахти.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова відвідала одну з шахт ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині, що знаходиться поблизу лінії фронту. Вона поспілкувалася з ветеранами безпосередньо на робочих місцях, ознайомилася з інклюзивними рішеннями на наземній поверхні шахти», - йдеться в ньому.
Зазначається, що на вугільному підприємстві першим серед промислових підприємств країни реалізовано пілотний проєкт зі створення інклюзивного простору на наземній поверхні шахти.
«Для нас важливо бачити, як на практиці працюють рішення, що допомагають ветеранам і ветеранкам повертатися до професійного життя. Такі приклади показують, що бізнес може бути важливим партнером держави у створенні умов для гідного повернення захисників і захисниць до цивільного життя», - розповіла Калмикова під час візиту на шахту.
В ДТЕК наголосили, що підтримка ветеранів є пріоритетом компанії, адже від початку повномасштабної війни понад 5,5 тис. працівників ДТЕК стали на захист України, майже тисяча вже завершила службу і частина з них повернулася до роботи.
«Системно працюємо над тим, щоб кожен ветеран мав безпечне робоче місце і чіткий план повернення до професії. Тому ми впроваджуємо інклюзивні рішення на наших підприємствах, запускаємо інструменти підбору вакансій з урахуванням медичних обмежень, навчаємо та підтримуємо людей. Це допомагає команді і робить державу стійкішою», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою з підтримки ветеранів.