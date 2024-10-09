Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

Під час круглого столу щодо проблем оборонних закупівель у вівторок, 8 жовтня, представники Кабінету міністрів заявили про наміри в найближчий час розширити перелік продукції, що потрапляє під норму про локалізацію. У список війде продукція легкої промисловості для потреб Сил оборони. Це дозволить українським виробникам конкурувати з імпортерами продукції з Вʼєтнаму, Туреччини, Китаю, Бангладеш.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що міністерство підтримує ідею бізнесу, що армію мають забезпечувати реальні виробники, а не посередники. Вона підтвердила, що уряд завершує підготовку проєкту постанови про локалізацію в оборонних закупівлях для легкої промисловості.

Володимир Даценко, який відповідає в Мінекономіки за публічні закупівлі, пояснив, що наразі готуються зміни до постанови №1275 щодо оборонних закупівель у період воєнного стану. У постанові буде визначено обов'язкове застосування критерію оцінки локалізації виробництва (25%). Також буде передбачено механізми контролю для уникнення зловживань.

Генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов також підтримав ідею. "Ми підтримуємо вимогу локалізації і будемо застосовувати її з наступного року як кваліфікаційну вимогу як неціновий критерій”, зазначив він.

Олександр Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України переконаний, що локалізація дасть змогу захистити робочі місця українців, наповнити бюджет і своєчасно забезпечить Сили оборони якісною українською продукцією.

Довідка. Локалізація — це процес збільшення частки вітчизняної продукції або послуг у виробництві товарів, шляхом використання місцевих ресурсів, матеріалів, комплектуючих та робочої сили. У контексті економіки, локалізація спрямована на підтримку національного виробництва, зниження залежності від імпорту та створення робочих місць.