Міністерство юстиції США за наказом Трампа розпускає оперативну групу з боротьби з російськими олігархами

У США змінюють фокус з боротьби з російськими олігархами на протидію наркокартелям та бандам.

Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа зупиняє зусилля, розпочаті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, спрямовані на застосування санкцій і проти олігархів, близьких до Кремля.

Про це пише Reuters.

У записці генерального прокурора Пем Бонді, опублікованій під час хвилі наказів у її перший день на посаді, але про які раніше не повідомлялося, йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture, завершаться як частина зміни фокуса та фінансування на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу", — написала Бонді в директиві, додавши, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

Зусилля, розпочаті під час адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб навантажити фінанси багатих соратників президента Росії Володимира Путіна та покарати тих, хто сприяє санкціям і порушенням експортного контролю.

Це було частиною ширшого поштовху, щоб заморозити Росію на світових ринках і застосувати широкомасштабні санкції, накладені на Москву на тлі міжнародного засудження її війни в Україні.

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Спеціальна група висунула обвинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Справи, які розслідує оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції.

"Чи раптом ми побачимо сплеск санкційних статків олігархів, які хлинуть у Сполучені Штати? Я так не думаю", — сказав Ендрю Адамс, перший керівник цільової групи, який зараз працює в юридичній фірмі Steptoe, — "те, що ви побачите, — це різке зниження темпів висування звинувачень проти посередників, характерних для Росії".

Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади. Згідно з директивою, зміни будуть діяти щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.

Нагадаємо, що Трамп заговорив про поліпшення відносин з Москвою. Раніше він обіцяв припинити війну в Україні, хоча не оприлюднив детального плану. Його деталі начебто будуть представлена на конференції 14-16 лютого 2025 року в Мюнхені за тиждень до того, як війна Росії сягне трирічної відмітки.

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