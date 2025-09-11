Міністр часів Януковича допомагає РФ фінансувати війну: СБУ оголосила підозру

Ексміністр доходів і зборів України Олександр Клименко / © Промислова група «Родина»

Реклама

Служба безпеки України зібрала докази щодо ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який допомагає Росії фінансувати війну. Згадану посаду він обіймав в уряді часів президентства Віктора Януковича та входив до близького оточення його сім’ї.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

В СБУ нагадали, що у лютому 2014 року Клименко втік до Росії. Там він співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя. За матеріалами справи, ексміністр заснував у Москві фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на окупованій території Луганщини.

Реклама

2024 року Клименко та гендиректор підконтрольного холдингу внесли до його складу захоплену росіянами місцеву шахту «Білоріченська». Це одне з найбільших в Україні за видобутком дорогого антрациту підприємств.

Аби взяти під контроль шахту, спільник Клименка уклав угоду з так званим «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості» фейкової «ЛНР» на оренду шахти з подальшим її викупом. Також було домовлено про передавання до складу компанії Клименка двох допоміжних підприємств.

Фігуранти отримали у Федеральному агентстві по надрокористуванню Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти. Задля цього ексміністр задіяв особисті зв’язки у російському уряді та окупаційній «адміністрації» на Луганщині.

«Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету», — зазначили в СБУ.

Реклама

Слідчі повідомили Клименку та його спільнику про підозру у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, 2019 року суд заочно взяв під варту Клименка за підозрою в тому, що він у період 2012-2013 років заволодів коштами держбюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн. Відбулося це шляхом незаконного відшкодування з бюджету ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств.

Вже наступного року суд скасував заочний арешт Клименка, бо він не був оголошений у міжнародний розшук.

Реклама

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох ексміністрів та чиновників часів президентства Януковича, серед яких опинився і Клименко.