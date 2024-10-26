Міністр енергетики Галущенко обговорив з представником Білого дому і послом США заходи підвищення безпеки українських АЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з представниками американської делегації наголосив на критичній важливості забезпечення безпеки атомної генерації в умовах триваючої російської агресії.

"Атомна генерація України відіграватиме ключову роль у проходженні осінньо-зимового періоду 2024-2025 років», – заявив Галущенко на зустрічі зі Cтаршим директором з питань клімату та енергетики Ради національної безпеки США Джейкобом Левіним та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Міністр підкреслив, що російські атаки на енергетичні об'єкти, зокрема на підстанції, критичні для роботи АЕС, створюють значні ризики ядерної та радіаційної безпеки для всього регіону.

Галущенко відзначив важливість моніторингових місій МАГАТЕ: «Пріоритетне значення у цьому контексті мають моніторингові місії МАГАТЕ, які цього тижня продовжили роботу на підстанціях, ключових для безпечної роботи українських атомних станцій. Ми очікуємо, що Агентство й надалі продовжуватиме таку роботу».

Під час зустрічі обговорювали також додаткову фінансову підтримку від США для української енергетики, посилення фізичного захисту енергооб'єктів та розвиток потужностей розподіленої генерації.

Міністр наголосив, що українські енергетики успішно провели ремонтну кампанію та підготували інфраструктуру до опалювального сезону, незважаючи на постійні обстріли.

Представники США висловили повну підтримку зусиль України щодо забезпечення безпеки атомної енергетики в умовах війни.

Нагадаємо, від жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми. Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко наголошував, що Україна потребує додаткових засобів ППО для захисту енергооб'єктів.