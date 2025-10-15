Міністр фінансів США підтвердив підтримку України та закликав союзників посилити тиск на Росію

Прапори / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Вашингтоні міністр фінансів США Скотт Бессент провів переговори з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, під час яких підтвердив тверду позицію Вашингтона щодо підтримки суверенітету України. За повідомленням Казначейства США, Бессент подякував українській стороні за співпрацю в рамках Фонду інвестиційного відновлення України та наголосив на важливості постійних економічних і фінансових контактів між двома країнами.

Крім того, міністр фінансів США закликав країни «великої сімки» та інших партнерів активізувати санкційний тиск на Росію. Він підкреслив, що окрім боротьби з РФ, необхідно протидіяти державам, які фінансують російську війну через закупівлю нафти чи інші форми підтримки.

Під час зустрічі було також виокремлено ключові напрями співпраці й посилення санкційних заходів задля стримування агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що стартує 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заблокував надання військової допомоги Україні через годину після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.