ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

У США закликали не конфісковувати російські активи: що відомо

США виступили проти конфіскації російських активів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Скотт Бессент

Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив проти конфіскації заморожених російських активів. На його думку, ці кошти мають стати «важелем» у майбутніх переговорах із Путіним.

Про це він розповів етері Sky News.

«Щодо заморожених російських активів, я думаю, що це все частина перемовин з Путіним. Тому я не думаю, що нам слід негайно їх конфіскувати. Це фішка на столі цього великого переговорного процесу. І ми побачимо, чи частина цього, чи все піде на відбудову України», — заявив Бессент.

Наразі заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів. Більшість з них належить Центральному банку РФ. Прибутки від цих коштів використовуються для фінансової підтримки України.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що використання Заходом 300 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України могло б суттєво змінити перебіг війни.

А на думку голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Франція близька до ухвалення закону, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи під юрисдикцією Парижа. Якщо це станеться, країна стане першою у Європейському Союзі, яка піде на такий рішучий крок.

Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie