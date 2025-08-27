У США закликали не конфісковувати російські активи: що відомо

Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив проти конфіскації заморожених російських активів. На його думку, ці кошти мають стати «важелем» у майбутніх переговорах із Путіним.

Про це він розповів етері Sky News.

«Щодо заморожених російських активів, я думаю, що це все частина перемовин з Путіним. Тому я не думаю, що нам слід негайно їх конфіскувати. Це фішка на столі цього великого переговорного процесу. І ми побачимо, чи частина цього, чи все піде на відбудову України», — заявив Бессент.

Наразі заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів. Більшість з них належить Центральному банку РФ. Прибутки від цих коштів використовуються для фінансової підтримки України.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що використання Заходом 300 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України могло б суттєво змінити перебіг війни.

А на думку голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Франція близька до ухвалення закону, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи під юрисдикцією Парижа. Якщо це станеться, країна стане першою у Європейському Союзі, яка піде на такий рішучий крок.