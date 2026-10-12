Дизельна угода Трампа з Путіним: міністр фінансів США звинуватив Європу в лицемірстві

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав лицемірною критику європейських країн на адресу дизельної угоди президента Дональда Трампа з Росією. За його словами, від початку повномасштабної війни європейські держави заплатили Росії за енергоносії більше, ніж надали допомоги Україні, оскільки досі залежать від російських енергоресурсів.

Про це Бессент заявив в ефірі телеканалу Fox News.

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Що Бессент заявив про європейські закупівлі російських енергоносіїв

Міністр фінансів США заявив, що адміністрація Трампа діятиме в межах законодавства. Він відкинув твердження, що санкційні обмеження не дозволяють США закуповувати російський дизель.

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«Ми зробимо це, використовуючи всі законні повноваження, які маємо. Тож будь-хто в Конгресі, хто каже, що старий законопроєкт або чинний закон Ліндсі Грема забороняє нам це робити, помиляється», — сказав Бессент.

Міністр також назвав лицемірною критику європейських країн на адресу угоди Трампа з Росією. За його словами, від початку повномасштабної війни європейські держави заплатили Росії за енергоносії більше, ніж надали допомоги Україні. Бессент пов’язав це із залежністю Європи від російських енергоресурсів.

«Європейські країни з початку цього конфлікту заплатили Росії більше грошей, ніж перерахували Україні, а все тому, що вони не можуть обходитися без російських енергоресурсів», — заявив він.

Бессент про Іран та Ормузьку протоку: що буде з цінами на дизель

Окремо міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував ситуацію навколо Ірану та Ормузької протоки — важливого маршруту транспортування нафти й нафтопродуктів із країн Перської затоки.

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За словами Бессента, найбільших втрат у цій ситуації зазнав іранський режим. Він заявив, що спроби Тегерана перешкоджати судноплавству через протоку та спричинити цінову кризу на ринку дизельного пального не дали бажаного результату.

«Найбільшим невдахою тут є іранський режим, тому що він намагався створити перешкоду в Ормузькій протоці. Це не спрацювало. Він намагався спровокувати цінову кризу на ринку дизельного пального. Тепер і це не працює», — сказав міністр.

Повернення постачання сирої нафти через Ормузьку протоку до майже довоєнних обсягів не означає, що дефіцит дизеля швидко зникне. Як пише Foreign Policy, експорт готових нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, залишається значно нижчим за попередні рівні через перебої з постачанням і пошкодження нафтопереробних потужностей. Тому, за оцінкою видання, ціни на пальне у США та Європі можуть залишатися високими ще кілька місяців.

Що відомо про дизельну угоду Трампа з Путіним

Дональд Трамп заявив про домовленість із російським президентом Володимиром Путіним, яка стосується постачання дизельного пального з Росії на американський і міжнародні ринки. Як повідомляв раніше TSN.ua, йдеться про кілька етапів постачання: понад 300 тисяч тонн дизеля найближчим часом, ще 500 тисяч тонн у листопаді, а надалі — можливе збільшення обсягів.

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Для цього Сполучені Штати запровадили тимчасове послаблення санкцій щодо російського пального. За інформацією американських медіа, спеціальний дозвіл на відповідні операції передбачений до квітня 2027 року.

У Білому домі рішення пояснюють прагненням збільшити обсяги пального на ринку та стримати зростання цін у США. Проте ініціатива зіткнулася з опором у Конгресі. Сенатори-демократи різко розкритикували крок Трампа, назвавши його «зрадою України». Застереження пролунали й від представників Республіканської партії: на їхню думку, Вашингтону варто посилювати економічний тиск на Москву, а не створювати умови для продажу її енергоресурсів.

Один із головних аргументів противників рішення полягає в тому, що доходи від реалізації російського дизеля можуть поповнити бюджет РФ і, відповідно, допомогти Кремлю й надалі фінансувати війну проти України.

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