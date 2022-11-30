Міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву на звільнення з посади: у чому причина

Олександр Кубраков, який очолював міністерство інфраструктури України від 20 травня 2021 року, може зайняти посаду віцепрем’єр-міністра.

У середу, 30 листопада, до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України".

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у дописі в Telegram пояснив, що звільнення з посади міністра є передумовою для призначення Олександра Курбакова на посаду віцепрем’єр-міністра. Того ж дня, коли в Раді проголосують за його звільнення, буде подано постанову про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром та об’єднання двох міністерств - інфраструктури та регіональної політики.

Нардеп уточнив, що голосування у Верховній Раді будуть відбуватися упродовж поточного тижня.

Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України від 20 травня 2021 року.

Нагадаємо, раніше подав у відставку з посади міністра розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Після цього його було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

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