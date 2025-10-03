Не зміг відповісти, чий Крим: у Литві виник скандал з міністром культури

Литва / © pixabay.com

Реклама

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс оголосив про свою відставку на вимогу прем’єр-міністерки Інги Ругінене. Однак, міністр відмовився визнавати власні прорахунки, заявивши, що йде через «посилений тиск» та загрозу безпеці його сім’ї.

Про це пише LRT.

Заява Адомавічюса на пресконференції була нечіткою та містила суперечливі меседжі. Він висловив подяку спільноті, але було незрозуміло, якій саме. Також подякував політикам, але основний акцент зробив на тиску, який унеможливлює «безпечно перебувати навіть на вулиці». Міністр також висловив сумнівну гордість тим, що завдяки його скандальній особі «увагу привернуто» до культури, яка, на його думку, стала «найважливішим елементом держави».

Реклама

Останньою краплею, що спонукала прем’єр-міністерку вимагати відставки, став інцидент із журналісткою lrytas.lt. Міністр не зміг прямо відповісти, кому належить Крим, і натомість звинуватив репортерку в провокації.

«Тому сьогодні, заради безпеки своєї сім’ї, з огляду на все співтовариство, щоб не руйнувати уряд, а допомогти йому й надалі виконувати роботу, можу сказати: я йду з посади міністра культури та найближчим часом передам заяву Інзі Ругінене», — заявив Адамаявічюс.

Відставка загострила політичну ситуацію: Литовська Соціал-демократична партія одразу зібрала коаліційну раду (за участі «Зорі Німану» і Союзу селян і зелених Литви), щоб обговорити майбутнє уряду.

Кандидатура Адомавічюса з самого початку викликала сильне невдоволення культурної спільноти. Він не мав глибоких зв’язків із сектором, окрім закінчення мистецької школи. До міністерського крісла він прийшов з посади радника віцеспікера Сейму, а до того був комерційним директором сімейної компанії «Bravopasta», що займається виробництвом макаронів.

Реклама

Нагадаємо, міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії «Зоря Німану» вважає запитання про належність Криму провокаційним. Саме тому він відмовився відповідати на нього. Литовський політик заявив, що «це провокаційне питання», а тому, підкреслив він, «навіть не підходитимемо до нього».

Раніше повідомлялося, командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас стурбував заявою про атаки дронів. За його словами, вже у найближчі кілька років Литва витратить на сили ППО 500 мільйонів євро. Втім, це навіть не гарантує 100% захисту повітряного простору країни.