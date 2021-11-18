Міністр Лещенко прокоментував замах на себе та розповів подробиці і причини

Міністр Лещенко прокоментував замах на себе та розповів подробиці і причини

Міністр пояснив, що його шантажували під час перебування на державній службі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого готували замах, пояснив, що це не пов'язано із його посадою. Його хотіли вбити через події 2018 року, коли він ще не був на державній службі.

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Про це Роман Лещенко сказав 18 листопада під час термінового брифінгу.

"Це немає стосунку до державної служби. Це - цивільно-правовий спір, в рамках якого в процесуальному законодавстві є відповідні рішення суду, які набрали законну силу. І я окреслював відповідну позицію, що шахрайські дії відповідної особи на підставі суду будуть сформовані з точки зору юридичної відповідальності за законодавством США. Мене нічого не пов'язує із відповідною особою, я з ним не спілкувався, я працював у межах, передбачених законодавством, виконуючи обов'язки державного службовця", - сказав Роман Лещенко.

Міністр додав, що мова йде про події 2018 року, коли він працював у сфері сільського господарства.

"Шахрайські дії громадянина США полягали у тому, що він надавав насіннєвий матеріал, представляючись представником насіннєвої компанії США. І було кілька фактів, що цей насіннєвий матеріал був генетично модифікований та заборонений для реалізації. Під час того, як я займався політичною діяльністю, мене шантажували. І кожна наша дія, яка стосувалась наведення порядку в земельних відносинах, супроводжувалась медійними атаками, фейками, це було з метою дискредитації", - пояснив міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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