Міністр МЗС Ізраїлю заразився коронавірусом: що відомо

Лапід зазначив, що почувається "чудово", оскільки має щеплення від COVID-19.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це очільник ізраїльського МЗС повідомив у своєму мікроблозі в Twitter увечері в понеділок, 10 січня, пише The Jerusalem Post.

"Справді, у мене позитивний результат на COVID-19, - написав Лапід. - Я почуваюся чудово, тому що я щеплений. Вакцинуйтеся, надягайте маски, ми впораємося з цією проблемою разом".

Зазначається, що станом на суботу близько 30 депутатів та міністрів Ізраїлю були хворі на коронавірусну інфекцію. Окрім того, в неділю про зараження проінформував заступник міністра закордонних справ Ідан Рол, а також гендиректор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз.