Міністр оборони Британії розповів, коли Україна отримає сучасні винищувачі Typhoon

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова передати Києву сучасну авіацію. Однак її обслуговування вимагає 150 техніків на землі, тож Британія не готова відправити своїх людей до України під час війни з РФ.

Про це Воллес розповів в інтерв’ю Spiegel.

"Київ дуже конкретно просить про бойову авіацію, це добре відомо. Ми дуже чітко сказали, що незабаром розпочнемо навчання українських пілотів реактивних літаків тут, у Великій Британії, спочатку на тренажерах. Але також зрозуміло, що питання про винищувачі, найімовірніше, постане в середньостроковій перспективі", - зазначив Воллес.

Він пояснив, що навчання керуванню сучасними винищувачами потребує багато зусиль та декількох років навчань. За словами Воллеса, для одного літака треба близько 150 техніків на землі, оскільки системи дуже складні, "але жодна західна країна не хоче посилати своїх людей в Україну, принаймні доти, доки в Україні триває війна.

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"Швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Мине багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі до України. Особливо такі сучасні літаки, як Eurofighter, які ми у Великій Британії називаємо Typhoon. Вони будуть поставлятися в Україну лише після війни", - заявив Воллес.

Він також додав, що такого рішення досягли всі західні партнери.

"Тим не менш, бувши в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно...Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення", - додав Воллес.

Нагадаємо, раніше один з речників британського уряду заявив, що Британія наразі не розглядає постачання Україні винищувачів. За його словами, це було б непрактично, адже Typhoon і F-35 є дуже складними і для того, щоб навчитися керувати ними необхідні місяці.

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