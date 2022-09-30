Міністр оборони Британії таємно відвідав Київ і говорив з Резніковим

Ні британська, ні українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України, який відбувся цього тижня.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зустрічався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це Воллес повідомив в Twitter.

"Я був радий цього тижня відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова у Києві, з яким обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься до 2023 року і далі", – написав британський міністр.

Зазначимо, що ні британська, ні українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України і деталі переговорів.

Нагадаємо, що постпред Британії при ООН Джеймс Карукі назвав фарсом путінські "референдуми". Він також наголосив, що Путін повинен негайно припинити війну проти України.

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