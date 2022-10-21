Міністр оборони Британії Воллес не боротиметься за посаду прем’єра: збирається підтримати Джонсона

Після 45 днів на посаді прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс йде у відставку. Деякі політики вже пророкують повернення на цю посаду Бориса Джонсона.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що не збирається боротися за посаду наступного прем'єр-міністра країни. Водночас Воллес збирається підтримати кандидатуру Бориса Джонсона.

Про це пише видання Sky News.

"Щодо мене, я вважаю, що на посаді міністра оборони я можу бути найкориснішим у підтримці безпеки людей. Це робота, яку я виконував і збираюся виконувати й надалі. Тож я не збираюся балотуватися на посаду прем’єр-міністра", — зазначив Воллес.

Він зазначив, що підтримає того кандидата, який "визнаватиме дуже гострі проблеми безпеки", з якими стикається Британія, і хто прийме рішення інвестувати в оборону. Крім того, він додав, що треба зосередитися на тому, хто принесе єдність і зможе виграти наступні вибори.

"На цей момент я б схилявся до [кандидатури] Бориса Джонсона", — зазначив Воллес.

При цьому він нагадав, що досі тривають парламентські розслідування щодо поведінки Джонсона.

Варто зазначити, що Воллес став другим міністром уряду країни, який публічно підтримав Джонсона. Раніше про свою позицію заявив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Відставка Ліз Трасс з посади прем’єр-міністерки Британії

Мері Елізабет "Ліз" Трасс обрали очільницею уряду Великої Британії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона.

Втім, 20 жовтня, під час виступу на Даунінг-стріт, прем'єр-міністерка заявила, що йде у відставку. На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні. Це найкоротший термін в історії країни.

Британські медіа пишуть, що причиною її відставки стала радикальна податкова реформа. Вона спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенґа.

Трасс вибачилася за "помилки", але запевнила, що буде очолювати Консервативну партію на наступних загальних виборах.

Водночас недавнє опитування серед членів Консервативної партії Британії показує, що фаворитом серед претендентів на місце Ліз Трасс виявився експрем’єр Борис Джонсон.

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