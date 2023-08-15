Міністр оборони Китаю їде до Росії та Білорусі, незважаючи на заперечення Заходу

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідує Росію та Білорусь на знак підтримки їх як "країн, які Захід намагається ізолювати через вторгнення Росії до України".

Про це повідомляє Yahoo News.

У понеділок, 14 серпня, Лі Шанфу відправився у шестиденну поїздку, під час якої він виступить із промовою на Московській конференції з міжнародної безпеки та зустрінеться з керівниками оборони Росії та інших країн.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу / Фото: Associated Press

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, на цій конференції виступить і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з промовою на тему "Пошук більшістю країн світу шляхів розвитку поза західними механізмами, включаючи зміцнення багатосторонніх об'єднань нового типу".

Зазначається, що на захід запрошено представників близько 100 країн і восьми міжнародних організацій.

"Обговорюватимуться різні аспекти безпеки в умовах становлення багатополярного світового порядку, шляхи відновлення конструктивного міжнародного співробітництва в контексті агресивних претензій євроатлантичних еліт на світове панування", - заявляють у російському МЗС.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь / Фото: Associated Press

Своєю чергою, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь послався на заяву Міністерства оборони країни і додав, що лідери Китаю та Росії "підтримували стратегічну комунікацію з різних питань".

"Дві сторони провели впорядкований обмін думками на високому рівні з широких тем, зокрема щодо двостороннього співробітництва та питань, що викликають спільне занепокоєння", — сказав Ван Веньбінь.

Речник МЗС Китаю додав, що "дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру". Це було очевидне посилання на спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та його китайського колеги Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого року перед повномасштабним вторгненням Росії до України, в якій вони оголосили про "безмежну дружбу".

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу та Міністр оборони Росії Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

Зазначається, що присутність Лі Шанфу на конференції ще більше підкреслює прагнення Китаю та Росії узгодити свою зовнішню політику, намагаючись підірвати очолюваний Заходом ліберально-демократичний світовий порядок, незважаючи на їхні економічні та репутаційні витрати.

Після цього китайська делегація поїде до близького союзника Росії Білорусі, чия територія використовується під час російського вторгнення. Там міністр оборони Китаю проведе зустрічі та переговори з державним і військовим керівництвом Білорусі та відвідає військові об'єкти.

Слід зазначити, що Китай від початку великої війни в Україні заявляє про нейтралітет у конфлікті, але звинувачує США і їхніх союзників у провокуванні Росії та підтримує міцні економічні, дипломатичні та торговельні зв’язки з Москвою. Китай надійно підтримав Росію у протистоянні засудженню США вторгнення в Україну на міжнародних форумах, але заявляє, що не буде надавати зброю жодній зі сторін війни.

Читайте також: