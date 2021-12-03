Міністр оборони назвав очікувані терміни нападу РФ на Україну

Резніков наголосив, що ескалація є "вірогідним сценарієм, але не обов’язковим".

Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та купованих територій. Українська сторона розглядає можливість нового нападу Росії, який, найімовірніше, може припасти на кінець січня.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час свого виступу у Верховній Раді 3 грудня.

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"Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 – на постійній основі, 8 – додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації, сьогодні оцінюється у 94,3 тисячі осіб", – сказав Резніков.

За його словами, в Росії зараз стартував зимовий навчальний період поблизу України. Своєю чергою, українська розвідка спостерігає за цими маневрами й військові зміцнюють позиції за найнебезпечнішими напрямками.

Резніков додав, що розвідка розглядає усі сценарії, включно з найгіршими. Але він наголосив, що це не означає, що ескалація обов'язково відбудеться. Утім, він запевнив, що "у разі потреби Україна дасть відсіч".

"Вірогідність ескалації існує, і найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня", – сказав голова Міноборони.

Як повідомлялося, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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