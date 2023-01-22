Міністр оборони Німеччини анонсував свою поїздку до України: перші подробиці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує поїздку до України.

Про це пише Bild am Sonntag.

"Безперечно, що я скоро поїду до України. Ймовірно, це відбудеться, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів", — так він прокоментував питання про те, куди політик вирушить насамперед на нову посаду.

Відповідаючи на запитання щодо постачання Україні німецьких танків Leopard, Пісторіус зауважив, що Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США.

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не марнували часу без необхідності, якщо станеться найгірше", — резюмував він.

Нагадаємо, що Борис Пісторіус став міністром оборони ФРН і склав присягу.

Він змінив на цій посаді Крістін Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.

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Ситуація із передачею Україні німецьких танків Leopard

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Ллойнд Остін під час зустрічі з Пісторіусом наполягатиме на тому, щоб Берлін дав дозвіл на постачання танків Leopard ЗСУ.

Водночас у німецькому Бундестагу партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні Leopard 1 і Leopard 2 через те, що кілька фракцій виступили проти.

Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про плани надіслати в Україну танки німецького виробництва.

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