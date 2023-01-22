Міністр оборони Німеччини анонсував свою поїздку до України: перші подробиці

Візит планується протягом наступних чотирьох тижнів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує поїздку до України.
Про це пише Bild am Sonntag.
"Безперечно, що я скоро поїду до України. Ймовірно, це відбудеться, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів", — так він прокоментував питання про те, куди політик вирушить насамперед на нову посаду.
Відповідаючи на запитання щодо постачання Україні німецьких танків Leopard, Пісторіус зауважив, що Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США.
"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не марнували часу без необхідності, якщо станеться найгірше", — резюмував він.
Нагадаємо, що Борис Пісторіус став міністром оборони ФРН і склав присягу.
Він змінив на цій посаді Крістін Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.
Ситуація із передачею Україні німецьких танків Leopard
Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Ллойнд Остін під час зустрічі з Пісторіусом наполягатиме на тому, щоб Берлін дав дозвіл на постачання танків Leopard ЗСУ.
Водночас у німецькому Бундестагу партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні Leopard 1 і Leopard 2 через те, що кілька фракцій виступили проти.
Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про плани надіслати в Україну танки німецького виробництва.
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