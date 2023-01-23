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Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні

Фото: Associated Press

Німеччина незабаром вирішить, чи передавати танки в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва Leopard до України.

Про це інформує Sky News. 

Посадовець переконаний, що уряд ФРН має розглянути багато факторів щодо передавання танків, а тому - не робитиме поспішного рішення. Міністр додав, що йдеться про фактори, які включають питання безпеки для німецького населення.

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Німеччина не заборонятиме іншим країнам передавати Україні танки Leopard 2

Додамо, що німецький канцлер Олаф Шольц у неділю, 22 січня, заявив, що його держава вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це має відбутись у координації зі союзниками, зокрема США

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Дата публікації
Перегляди
9150
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