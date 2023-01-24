Міністр оборони Німеччини відреагував на чутки про "розкол у НАТО" через танки для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на закиди щодо "розколу в НАТО" через зволікання з передаванням Україні танків Leopard 2.

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ситуацію з наданням Україні німецьких танків Leopard 2 не слід сприймати як "розкол серед країн НАТО".

Про це він сказав після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Часто кажуть, що між союзниками не вистачає єдності, що Німеччина ізольована. Але це не так. Закликаю усіх не підсилювати таке враження. Є партнери, які ще обдумують свої рішення, в той час, як інші готові рухатись вперед. Проте це не про роз’єднаність. Це процес, який триває. НАТО - об’єднаний, ми будемо співпрацювати", - заявив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також додав, що нових рішень з боку Німеччини щодо постачання Україні танків поки немає, але, мовляв, Берлін "готує рішення, яке буде дуже скоро".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава вирішує питання щодо передавання Україні танків. Проте є умова - це має відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

Читайте також: