Міністр оборони Німеччини закликав країни НАТО готуватися до війни з РФ: "У нас є кілька років"

Очільник Міноборони Німеччини закликав серйозно поставитися до погроз РФ на адресу Грузії, Молдови та країн Балтії і готуватися до війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Німеччина та інші країни НАТО повинні нарощувати виробництво зброї, щоб "не відставати від Росії".

З такими словами він виступив в інтерв'ю газеті WELT am SONNTAG, пише Bild.

"Наразі Путін значно збільшує виробництво зброї в Росії. За рішенням Думи зростання складе більш ніж 60%. Зараз у нас є близько 5-8 років, за які ми повинні надолужити згаяне: як у збройних силах, так і в промисловості та в суспільстві... Іноді у мене складається враження, що ще не всі усвідомили, що нам потрібно робити більше для забезпечення нашої безпеки... Перед обличчям важкої кризи нам потрібні збройні сили, які зможуть захистити цю країну. І в разі війни теж", - сказав Пісторіус.

Видання пише, що таким чином Пісторіус практично прямо заявив, що країнам НАТО загрожує безпосередня військова загроза з боку путінської Росії.

"Потрібно дуже серйозно ставитися до його (Путіна - ред.) погроз на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови. Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття перед нами можуть виникнути небезпеки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в українському ГУР оцінили запаси й виробництво зброї в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що РФ далі виготовляє ракети та безпілотники. Окупанти також мають багато ракетних озброєнь, що є небезпечними насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, йдеться про С-300.

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