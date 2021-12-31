Міністр оборони отримав нового заступника: ним став відомий зв'язківець

Уряд призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони України.

Міністр оборони Олексій Резніков отримав нового заступника. Ним став Олег Гайдук.

Відповідне розпорядження було опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", — йдеться у документі.

Хто такий Олег Гайдук

Олег Гайдук — відомий український зв'язківець. Від 2021 року очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку. Також наразі він є директором компанії "Трайбекс" та оператора української захищеної операційної системи "Січ".

Нагадаємо, що у Києві на початку 2022 року відбудуться перші в Україні кібернавчання НАТО.

Читайте також: