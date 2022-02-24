Міністр оборони РФ та керівник адміністрації Путіна потрапили під санкції ЄС: хто ще у списку

Міністр оборони РФ та керівник адміністрації Путіна потрапили під санкції ЄС: хто ще у списку

Їхні прізвища значаться в списку санкцій.

До списку санкцій Євросоюзу включені високопоставлені офіційні особи РФ, зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, керівник адміністрації президента Антон Вайно, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, віцеспікер Держдуми Петро Толстой.

Про це йдеться у списку санкцій ЄС.

Також санкції запроваджуються проти керівника банку ВТБ Андрія Костіна, його заступника Дениса Бортнікова, голови ВЕБу Ігоря Шувалова, офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, голови комісії Ради Федерації з інформполітики Олексія Пушкова, журналістів Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова.

Санкції також вводяться проти воєначальників РФ, зокрема, проти головкому ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова, заступника головнокомандувача ВМФ Росії віцеадмірал Володимира Касатонова, командувача ЧФ адмірала Ігоря Осипова, головкому Сухопутних військ Олега Салюкова, головкому Повітряно-космічних ВПС РФ Сергія Дронова.

У списку — лідер КПРФ Геннадій Зюганов, головний редактор МІА "Росія сьогодні" і RT Маргарита Сімоньян, журналіст ВГТРК Володимир Соловйов, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов.

Під санкції потрапили банк "Росія", Промзв'язокбанк, ВЕБ. ЄС також заборонив певні операції із цінними паперами уряду РФ та ЦБ, які будуть випущені після 9 березня 2022 року.

Також Євросоюз заборонив придбання нерухомості та компаній, продаж товарів у сфері транспорту та енергетики у "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомлялося раніше, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів, що Європейський Союз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ, якщо її армія увійде на території окупованого Донбасу. Зокрема, ці санкції стосуватимуться сфери торгівлі.

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