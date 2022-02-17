Міністр оборони США обговорив із колегами можливу реакцію НАТО на випадок загострення ситуації з РФ

Міністр оборони США обговорив із колегами можливу реакцію НАТО на випадок загострення ситуації з РФ

Сторони також обговорили останні дипломатичні контакти з Росією.

Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великобританії Бен Уоллес підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Міністри погодилися з важливістю єдності НАТО для стримування Росії, спокою союзників на східному фланзі альянсу та підтримки міжнародного порядку, що базується на правилах.

Сторони також обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та заявили про необхідність деескалації ситуації, висловилися на підтримку територіальної цілісності України.

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Важливість збереження єдності Альянсу Остін також обговорив на окремій зустрічі з Ламбрехтом. Сторони зачепили можливу реакцію НАТО на випадок загострення ситуації.

Остін подякував Ламбрехту за швидке розгортання німецького персоналу для посилення бойової групи передових сил НАТО в Литві та за підтримку Берліном розгортання військового персоналу США в Німеччині для посилення стримування та забезпечення безпеки наших союзників на Східному фланзі НАТО.

Зустрічі Остіна відбулися у рамках його візитів до Бельгії, Польщі та Литви.

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