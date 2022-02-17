Міністр оборони США обговорив із колегами можливу реакцію НАТО на випадок загострення ситуації з РФ

Сторони також обговорили останні дипломатичні контакти з Росією.
Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великобританії Бен Уоллес підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Міністри погодилися з важливістю єдності НАТО для стримування Росії, спокою союзників на східному фланзі альянсу та підтримки міжнародного порядку, що базується на правилах.
Сторони також обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та заявили про необхідність деескалації ситуації, висловилися на підтримку територіальної цілісності України.
Важливість збереження єдності Альянсу Остін також обговорив на окремій зустрічі з Ламбрехтом. Сторони зачепили можливу реакцію НАТО на випадок загострення ситуації.
Остін подякував Ламбрехту за швидке розгортання німецького персоналу для посилення бойової групи передових сил НАТО в Литві та за підтримку Берліном розгортання військового персоналу США в Німеччині для посилення стримування та забезпечення безпеки наших союзників на Східному фланзі НАТО.
Зустрічі Остіна відбулися у рамках його візитів до Бельгії, Польщі та Литви.
Читайте також:
- У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо "гарантій безпеки"
- У постпредстві РФ в ООН заявили, що Росія не має причин для вторгнення в Україну
- У Міноборони розповіли, чи вводитимуть воєнний стан
- "Для повномасштабного вторгнення недостатньо": Арахамія повідомив, скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною
- Нове свято та заклик до швидких політиків: що сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні