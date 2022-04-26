Міністр оборони США висловився щодо перспектив України вступити до НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в майбутньому Україна зможе подати заявку для приєднання до НАТО, але це може статися лише після завершення війни.

Про це очільник Пентагону сказав у вівторок, 26 квітня, під час виступу на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де міністри оборони 40 держав світу зібрались, щоб обговорити підтримку України у війні з Росією.

"Це має бути суверенним рішенням (самих українців - прим)", - цитує слова Остіна кореспондент Укрінформу.

Міністр оборони США наголосив, що Північноатлантичний альянс завжди дотримуватиметься принципу "відкритих дверей" для інших країн.

Проте приєднання України до НАТО, на думку Остіна, можливе лише після того, як завершиться війна, яку президент країни-агресорки Володимир Путін розв'язав проти України.

"Я думаю, що першим кроком - потрібно завершити цей конфлікт", - зазначив голова Пентагону.

Остін впевнений, що війну має завершити Путін, оскільки він її і розпочав. Ллойд назвав рішення кремлівського диктатора напасти на Україну невиправданим та наголосив, що цьому потрібно покласти край.

"І ми справді хотіли б, щоби це сталося", - додав міністр оборони США.

Нагадаємо, 25 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем та міністром оборони США. На зустрічі сторони обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

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