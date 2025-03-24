Міністр оборони України Умєров прибув на новий раунд переговорів із представниками США

Після розмови з росіянами США зустрінуться з українською делегацією. Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на новий раунд переговорів із представниками Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на світові інформагенції.

Нині американська сторона продовжує говорити з делегацією РФ, передають російські ЗМІ.

У неділю, 23 березня, у Саудівській Аравії вже відбувся один раунд переговорів США та України.

Читайте також: