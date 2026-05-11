Міністр оборони Німеччини несподівано приїхав до Києва: що обговорюватимуть

Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус приїхав до української столиці з офіційним візитом.

Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

Повідомляється, що німецький міністр планує провести низку переговорів з українською стороною. Ключовою темою обговорень стане «розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною».

Борис Пісторіус підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення Україна здобула унікальні навички розробки та використання передового озброєння, що становить інтерес для обох держав.

Він додав, що офіційний Берлін схвалює запуск спільних виробничих майданчиків у сфері оборони. На думку міністра, така кооперація дозволить наростити обсяги випуску продукції та забезпечить ефективний технологічний обмін.

Нагадаємо, раніше у Німеччині представили нову комплексну концепцію військової оборони країни за нових безпекових умов. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попередив про загрозу з боку РФ під керівництвом диктатора Путіна.

