ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Міністр оборони Німеччини несподівано приїхав до Києва: що обговорюватимуть

Борис Пісторіус прибув до Києва для обговорення оборонної співпраці.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Борис Пісторіус

Борис Пісторіус / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус приїхав до української столиці з офіційним візитом.

Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

Повідомляється, що німецький міністр планує провести низку переговорів з українською стороною. Ключовою темою обговорень стане «розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною».

Борис Пісторіус підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення Україна здобула унікальні навички розробки та використання передового озброєння, що становить інтерес для обох держав.

Він додав, що офіційний Берлін схвалює запуск спільних виробничих майданчиків у сфері оборони. На думку міністра, така кооперація дозволить наростити обсяги випуску продукції та забезпечить ефективний технологічний обмін.

Нагадаємо, раніше у Німеччині представили нову комплексну концепцію військової оборони країни за нових безпекових умов. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попередив про загрозу з боку РФ під керівництвом диктатора Путіна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie