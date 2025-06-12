Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва: які в нього плани

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 12 червня прибув до Києва.

Про це повідомляє Spiegel.

Пісторіус хоче ознайомитися з ситуацією в Україні та обговорити з представниками уряду подальшу військову допомогу.

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«Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе і опинитися в ситуації, коли Росія буде готова до серйозних переговорів», — заявив Пісторіус перед своїм візитом.

За даними ЗМІ, німецький міністр також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Очікувалося, що Берлін тоді оголосить про довгоочікуване передавання України далекобійних ракет Taurus. Однак цього не відбулося.

Керівник канцлерської канцелярії Торстен Фрай заявив, що постачання Taurus усе ще можливе, однак публічні спекуляції навколо цього питання — шкідливі.

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Дещо згодом Мерц заявив, що постачання Taurus Україні цілком можливе, однак для цього знадобиться кілька місяців навчання українських військових.