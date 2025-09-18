ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Міністр оборони Польщі сказав, де проходить їхня лінія безпеки і з якого боку перебуває Україна

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Владислав Косіняк-Камиш з Денисом Шмигалем

Владислав Косіняк-Камиш з Денисом Шмигалем / © Інтерфакс-Україна

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про важливість співпраці з Україною.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив», — зазначив він на пресконференції у Києві.

Глава Міноборони Польщі наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.

«Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів», — додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, Україна та Польща створять спільну групу з безпілотних авіаційних систем.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie