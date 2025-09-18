- Дата публікації
Міністр оборони Польщі сказав, де проходить їхня лінія безпеки і з якого боку перебуває Україна
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про важливість співпраці з Україною.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив», — зазначив він на пресконференції у Києві.
Глава Міноборони Польщі наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.
«Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів», — додав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, Україна та Польща створять спільну групу з безпілотних авіаційних систем.