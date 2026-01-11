ТСН у соціальних мережах

Політика
705
1 хв

Міністр оборони Великої Британії хоче викрасти Путіна

Міністр вважає, що диктатора потрібно притягнути до відповідальності за всі злочини.

Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Міністр оборони Британії Джон Гілі не проти викрасти президента РФ Володимира Путіна, щоб притягнути його до відповідальності за воєнні злочини.

Про це пише The Telegraph.

«Це людина, яку потрібно зупинити. Це війна, яку потрібно зупинити. І наша місія — підтримати Україну в її боротьбі сьогодні та допомогти в роботі над забезпеченням миру», — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не вважає, що колись виникне необхідність віддати наказ на захоплення Путіна, як це було з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро.

Президент Зеленський після захоплення США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро натякнув на необхідність рішучих дій щодо лідерів інших авторитарних режимів.

«Якщо можна так із диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі», — зауважив український президент.

