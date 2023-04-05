Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через українське зерно

Польські фермери невдоволені через імпорт зерна з України.

Міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку. Через кризу, спричинену напливом українського зерна, польські фермери були невдоволені.

Про це 5 квітня повідомило Polskie Radio24.

Політик заявив, що відповідальність за зернову кризу, яка сталася у Польщі, несе Єврокомісія.

"Я пішов з посади міністра сільського господарства та розвитку сільських районів, бачачи, що основний постулат фермерів Європейською комісією не буде виконано", - пояснив він.

Він пояснив, що Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного та неквотованого імпорту зернових з України ще на один рік, який діятиме до 5 червня 2024 року.

Таким чином, заявка польського уряду на запровадження тарифів, подана 31 березня, залишиться без відповіді.

Ковальчик обіймав посаду міністра від жовтня 2021 року.

Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон із Польщею у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та утрудненим морським експортом.

Як пише Reuters, велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах місцевих фермерів.

Нагадаємо,міністр інфраструктури України Олександр Кубраков 18 березня повідомив, що Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

Однак у Кремлі заявили, що Росія нібито давала згоду на подовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120.

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