Міністр юстиції одружив двох депутатів Верховної Ради (фото)

Наречений зазначив – виявляється, в парламенті можна зустріти не лише друзів та опонентів.

Народні депутати України від "Голосу" та "Слуги народу" Ярослав Железняк та Ольга Коваль одружилися у Києві 1 березня.

Про це повідомив Железняк, опублікувавши в Мережі відповідне фото з церемонії.

Судячи з допису депутата, пару одружував сам міністр юстиції Денис Малюська.

"У перший день весни цей вусатий дядько (Малюська – ред.) сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам", – йдеться в повідомленні нареченого.

"Виявляється, в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов", – додав Железняк.

Виявляється в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов У перший день весни цей... Опубліковано Ярославом Железняком Середа, 1 березня 2023 р.



Нагадаємо, що одружитися в Україні стало значно простіше. Адже тепер заяву про реєстрацію шлюбу можна подати через "Дію" за менш ніж 15 хв. Доведеться лише в день одруження з’явитися до ДРАЦСу.

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