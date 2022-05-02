Міністр закордонних справ Данії відвідав Київ: Зеленський розповів, про що говорили

Міністр закордонних справ Данії відвідав Київ: Зеленський розповів, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовлялв з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом, який 2 квітня відвідав Київ.

За словами глави держави, вони з очільником МЗС Данії обговорили увесь комплекс питань двосторонніх відносин, передусім оборонних, а також фінансову та політичну взаємодію.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з Премʼєр-міністром Данії. Вдячний. Отримав хороші сигнали", — сказав президент України.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості cкоординованої протидії агресору. За його словами, Україна цінує активну позицію Данії щодо обмежувальних заходів ЄС проти РФ та розраховує на подальшу активну роль Копенгагена в санкційному тиску.

Президент України також сподівається, що Данія підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС.

Слід зазначити, що Данія взяла на себе післявоєнне відновлення українського Миколаєва разом з іншими міжнародними партнерами. Крім того, Копенгаген передасть Україні будівельну техніку для відбудови звільнених українських міст.

"Цей крок – один із результатів домовленостей, досягнутих під час нещодавніх перемовин з Прем’єр-міністром Данії", — йдеться на сайті Офісу президента.

Крім того, Зеленський подякував за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у Києві. За словами президента, це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну.

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії

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