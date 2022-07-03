Міністр закордонних справ Італії назвав єдиний спосіб закінчити війну в Україні

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що війну в Україні необхідно закінчити дипломатичним шляхом.

Однак, за його словами, російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.

Про це Ді Майо сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - сказав очільник МЗС Італії.

Він додав, що Україна має право захищатися, і її потрібно підтримувати. Крім того, Ді Майоа зазначив, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Путін не виявляє зацікавленості, щоб завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. За словами Блінкена, Путін переконаний, що "Україна не достойна бути суверенною незалежною країною".

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