Міністр закордонних справ Литви про мир з РФ: "Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них"

У Литві вважають, що "мирна угода" для Росії буде нічим іншим, як паузою для переозброєння.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією, яка веде загарбницьку війну проти України.

Про це він заявив у Twitter (X).

"Для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Ми небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", - написав Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше видання NBC повідомило, що США та Європа почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

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