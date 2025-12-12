ТСН у соціальних мережах

1195
1 хв

Міністра армії США Дрісколла раптово відсторонили від мирних переговорів - The Telegraph

Журналісти пишуть, що Дрісколл нібито перевищив свої повноваження.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Ден Дрісколл

Ден Дрісколл / © Associated Press

Міністра армії США Дена Дрісколла відсторонили від мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Про це пише The Telegraph.

Таке рішення з’явилося через те, що Дрісколл, як вважається, «перевищив свої повноваження».

«Він, як вважається, перестарався, і йому дали по руках», — сказало джерел.

За даними журналістів, Дріскол вважається близьким другом віцепрезидента США Джей Ді Венса і його авторитет швидко зростав в адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Українські та європейські чиновники вважають, що відсутність Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами.

Нагадаємо, у листопаді Дрісколлу було доручено представити президенту України Володимиру Зеленському 28-пунктний план.

Дрісколл заявив українським чиновникам, що Росія здатна воювати «нескінченно довго», тому Україні краще погоджуватися на мир.

1195
