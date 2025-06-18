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Міністра оборони Умєрова викликали до Ради: в чому причина
Парламент має заслухати міністра оборони щодо стану захисних споруд у регіонах.
Міністра оборони України Рустема Умєрова викликають до Верховної Ради з доповіддю щодо фортифікацій у прифронтових областях.
Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
«Викликали в Раду міністра оборони Умєрова з доповіддю по фортифікаціях щодо Сумської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської області! Я висунув цю пропозицію на термінове голосування і її підтримали!.Чекаємо на міністра в Раді!», — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий оглядач Денис Попович розповідав, що фортифікації, збудовані 2023-го та на початку 2024 року, вже неефективні через зміну тактики ведення бойових дій.
Також заступник начальника управління інженерних військ полковник Володимир Гусар заявляв, що в Україні будівництво укріплень відбувається за планом. Підрозділи інженерних військ, які займаються зведенням фортифікаційних споруд, забезпечені всіма необхідними матеріалами та засобами.