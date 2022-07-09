Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міністри G20 вимагають від Росії зняти блокаду експорту українського зерна

Дата публікації
Перегляди
329
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міністри G20 вимагають від Росії зняти блокаду експорту українського зерна

Фото: ТСН.ua

На зустрічі очільників МЗС G20 в Індонезії 8 липня учасники продемонстрували консенсус щодо вимоги до Росії зняти блокаду експорту українського зерна.

Це показало, що скликання G20 є цінним, але ще не відомо, чи призведе це до змін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на західного чиновника, який був присутній на зустрічі.

"Ми сподіваємося, що результатом цієї зустрічі стане те, що Росія побачить, наскільки широким є консенсус щодо необхідності досягнення прогресу в питанні зерна", – сказав чиновник.

Нагадаємо, перед міністрами закордонних справ країн G20 виступив голова МЗС України Дмитро Кулеба, який закликав світ до рішучої відповіді на російську агресію.

Зауважимо, російські окупанти не лише крадуть українське зерно, а й знищують його, обстрілюючи майбутній урожай, який аграрії цьогоріч збирають у надскладних умовах.

Серце кров'ю обливається: через рашистів згоріли 80% полів фермера з Миколаївщини Сергія Дзумана

Серце кров'ю обливається: через рашистів згоріли 80% полів фермера з Миколаївщини Сергія Дзумана

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація