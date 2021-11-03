Міністри не прийшли до Ради на розгляд власних відставок: назвали причину

Сьогодні, 3 листопада, нардепи відправили у відставку одразу п'ятьох міністрів.

Четверо з п'яти міністрів, відставки яких розглядалися у парламенті 3 листопада, не прийшли на засідання ВР. Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що урядовці не прийшли на розгляд власних відставок на прохання монобільшості.

Про це він повідомив під час брифінгу у кулуарах парламенту.

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"Не звітували міністри, бо це ми їх попросили, щоб прискорити процес проходження законів. Із за поправок, бюджету затягнулося. У нас дуже великий борг по проходженню законопроєктів. І прискорюємо для того, щоб в цей політичний сезон ми проголосували усе, що ми маємо", - заявив Арахамія.

Арахамія нагадав про обшуки у колишнього першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка. У податковій повідомляють, що обшуки проводять у ДПС у справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.

"Мені здається, що це правильно, у нас немає людей, яких ми будемо покривати, якщо хтось щось робить. Мені здається, давно назріло питання перезавантаження податкової системи", - зазначив політик.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради 3 листопада звільнили з посад одразу п'ятьох міністрів. Так, без очільників залишились Міндовкілля, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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