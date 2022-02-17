НАТО: дії РФ становлять серйозну загрозу для євроатлантичної безпеки

НАТО продовжує дотримуватися основоположних принципів, на яких заснована європейська безпека.

Міністри оборони країн НАТО заявили, що Росія своїми діями створює серйозну загрозу для євроатлантичної безпеки, та закликали її негайно відвести війська від кордону України.

Про це йдеться у спільній заяві керівників оборонних відомстив країн-союзниць, - пише Укрінформ.

"Ми дуже занепокоєння масштабним, неспровокованим та невиправданим військовим нарощуванням в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, негайно згорнути ескалацію та відвести свої сили від України, відповідно до власних міжнародних зобов’язань. Ми залишаємося відданими двоєдиному підходу з Росією: потужне стримування та оборона, у поєднанні з відкритістю й діалогом", - заявили міністри.

Спільні зобов’язання союзників по Альянсу, відповідно до статті 5 Вашингтонського договору, залишаються непорушними, члени НАТО згуртовані в обороні.

"Дії Росії становлять серйозну загрозу для євроатлантичної безпеки. З огляду на це та для безпеки всіх союзників ми розгортаємо додаткові наземні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові військово-морські та повітряні спроможності… та вже підвищили готовність наших сил. Наші заходи залишаються превентивними, пропорційними та не спрямованими на ескалацію. Ми готові до подальшого зміцнення наших позицій в обороні та у стримування у відповідь на всі непередбачувані обставини", - йдеться у тексті заяви.

НАТО продовжує дотримуватися основоположних принципів, на яких заснована європейська безпека, включаючи право кожної держави обирати власні шляхи для організації безпеки.

"Ми підтверджуємо підтримку територіальній цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Як зазначалося раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну. НАТО буде продовжувати тісну координацію з іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - вказали міністри.

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Також НАТО і країни-союзниці продовжать рух шляхом дипломатії та діалогу з Росією у питаннях євроатлантичної безпеки.

"Ми підтримуємо всі такі зусилля, а також зусилля у Нормандському форматі задля імплементації Мінських угод. Ми висловили готовність долучитися до оновленого діалогу з європейської безпеки, ініційованого Польщею, яка головує в ОБСЄ. Ми надали змістовні пропозиції Росії з посилення безпеки для всіх держав у Євроатлантичному регіоні, та чекаємо на відповідь. Ми раз за разом пропонували, і продовжуємо пропонувати, подальший діалог в рамках Ради НАТО - Росія, і готові до нього долучитися. Настійно закликаємо Росію до взаємності та до вибору на користь дипломатії та деескалації", - наголошується у спільній заяві міністрів оборони країн НАТО.

Нагадаємо, 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо перспективи членства України залишається незмінним, попри загрозу можливого нападу Росії. За словами Столтенберга, двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відчиненими.

Міністри оборони країн НАТО нині збираються у Брюсселі