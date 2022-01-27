Міністри США та Польщі обмінялися думками щодо посилення стримування на східному фланзі НАТО

Міністри США та Польщі обмінялися думками щодо посилення стримування на східному фланзі НАТО

Лідери висловили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Міністри оборони США та Польщі Ллойд Остін та Маріуш Блащак у ході телефонної бесіди обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Пентагон.

"Лідери висловили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також незмінну прихильність до нарощування оборонного потенціалу збройних сил України", — йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що міністри обговорили "неспровоковане нарощування військової могутності Росії навколо України, що триває", а також "обмінялися думками про посилення стримування на східному фланзі НАТО".

Міністри двох країн "наголосили на важливості збереження єдності НАТО і домовилися продовжувати тісне співробітництво у цей критичний час", зазначили в Пентагоні.

Нагадаємо, у США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки та повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

Читайте також:

Президент США допустив можливість запровадження персональних санкцій проти Путіна | Новини світу