Міноборони Польщі озвучило позицію щодо відправлення своїх військ до України

Польща підтримує Україну дипломатично та економічно, але не військовим шляхом.

Польща підтримує Україну та її інтеграцію з Європою, але її позиція щодо відправлення військових залишається незмінною.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Politico.

"Польща підтримує близькість України до нас, її інтеграцію з Європою", — заявив Косіняк-Камиш, не розкриваючи позицію Варшави щодо запрошення, але наголосивши, що інтеграція самої Польщі із Заходом тривала понад десятиліття.

Водночас він зазначив, що позиція його країни щодо відправлення своїх військових залишається незмінною. Польща не підтримує відправлення своїх солдатів до України, попри ідеї Макрона та пропозиції соратників Трампа щодо введення європейських миротворців після можливого мирного врегулювання з Росією.

"Польща від самого початку чітко заявила, що не розглядає варіант відправлення військ до України", — наголосив польський міністр.

Нагадаємо, Британія, Франція та Північна Європа підтримують відправлення миротворців до України після припинення вогню, натомість Німеччина та інші країни виступають проти.

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